La ceremonia, que se desarrolló en el salón de actos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en Madrid, contó con la presencia del secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del MECD, Marcial Marín Hellín, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación del gobierno regional, María Dolores López Sanz, además de un nutrido grupo de autoridades políticas y académicas que quisieron acompañar al doctor Garde en la toma de posesión.

Durante su discurso, Julián Garde dio a conocer el estado del arte de las diferentes técnicas de reproducción asistida que emplean espermatozoides como gametos vehiculados. Además, expuso propuestas de mejora para los procesos biotecnológicos, desarrolladas en base a la experiencia en técnicas y métodos de espermatología veterinaria, adquiridas durante sus más de 25 años de experiencia científica en diferentes laboratorios de espermatología de España y del extranjero, todo ello abordado desde un enfoque multidisciplinar y transversal.

En palabras del nuevo académico, la biología y tecnología seminal han experimentado una revolución en los últimos años gracias a los avances que ha supuesto la aplicación de técnicas moleculares, “hecho que ha permitido adoptar nuevos enfoques en temas básicos, así como el desarrollo de nuevas biotecnologías”, indicó. Entre las biotecnologías espermáticas de mayor potencial habló de la criopreservación y el sexado de espermatozoides, “ambas con aplicaciones de gran alcance para la producción animal en especies de interés económico, la conservación de la biodiversidad, y la salud animal y humana”.

A lo largo de su alocución, abordó dichos temas, combinando resultados y hallazgos científicos derivados de investigación incremental con los de la investigación puntera. Igualmente, destacó los aspectos relacionados con la evaluación espermática y las posibilidades de predicción in vitro de la fertilidad masculina.

Igualmente, el profesor Garde aportó datos y resultados procedentes de su trayectoria investigadora, especialmente los relacionados con el desarrollo de metodologías eficaces de inseminación artificial (AI) con semen congelado en ungulados silvestres. “Así, hemos logrado una metodología de IA en ciervas con semen obtenido post-mortem que reporta resultados de fertilidad al parto del 60%”.

Además, añadió que su grupo de investigación ha puesto a punto en los últimos años la técnica de sexado de semen e inseminación artificial con semen sexado y congelado en ciervos, con tasas de machos nacidos en la descendencia superiores al 93%. Durante 2006, y 2007 el grupo consiguió publicar sus resultados en dos ocasiones en la revista Science, que fueron descritos a lo largo del discurso y empleados como modelo de procesos biotecnológicos de aplicación espermática llevados a cabo con éxito.

Por último, el doctor Garde tuvo palabras de agradecimiento a los académicos de la RADE, a sus tres mentores y a todas las personas “que han hecho posible a lo largo de todo este tiempo que haya sido capaz de ingresar hoy en esta Real Academia”. Igualmente agradeció el apoyo de su familia, amigos, colaboradores y colegas de otras instituciones y del personal de la UCLM. “Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, por ello no sería ni justo ni adecuado olvidarme de todos aquellos gigantes que a lo largo del tiempo han dejado su impronta en mi persona y que han contribuido de manera sustancial a que yo sea hoy el “enano” que, gracias a todos ellos, y solo a todos ellos, ha alcanzado este reconocimiento”.

Igualmente, Garde tuvo palabras para el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, por “compartir con él, desde hace cinco años, un gran proyecto universitario, el de la Universidad de Castilla-La Mancha, la universidad de nuestras vidas, cuando me incorporó a su equipo como vicerrector de Investigación y Política Científica”. Le agradeció la oportunidad de trabajar “con personas extraordinarias, mis compañeras y compañeros del equipo rectoral de la UCLM, que me han enseñado el servicio público con mayúsculas, la importancia que es tomar decisiones basadas en evidencias y me han permitido entender y aprender el necesario vínculo que debe existir entre la Educación Superior, la investigación, la innovación, el desarrollo y las necesidades que demandan nuestros conciudadanos, a los que nos debemos”, concluyó.

El discurso de contestación fue realizado por el académico de Número de la RADE Arturo Anadón Navarro, que en primer lugar resumió los méritos del profesor Garde, para posteriormente comentar y alabar su discurso.

Trayectoria

Nacido en Madrid en el año 1966, el doctor Garde, actual vicerrector de Investigación y Política Científica de la UCLM, es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense en 1989 y doctor en Veterinaria por la misma Universidad, en 1993. Posteriormente, en 2003, accedió al cuerpo de catedráticos de universidad, habiendo sido durante estos años docente también en la Facultad de Farmacia de Albacete. Desde 2003 a 2004 ocupó el cargo de director del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (centro mixto CSIC-UCLM-JCCM) y vicedirector del mismo de 1999 a 2003.

Este nombramiento como nuevo académico de la RADE se suma al que tiene como académico de número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias. Garde ha sido vocal asesor del Comité de Tecnologías Mecánicas y de la Producción de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) en 2011 y 2012, presidente del mismo durante 2013 y vocal del área de Ganadería de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) de 2006 a 2009.

La trayectoria científica del profesor de la UCLM, que cuenta con cuatro sexenios de investigación reconocidos, se ha centrado en el estudio de distintos aspectos de la biología y criobiología del espermatozoide. Como consecuencia de su actividad investigadora, el doctor Garde es autor de más de 125 publicaciones en revistas internacionales incluidas en la base de datos del JCR; ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y ha dirigido cerca de una veintena de tesis doctorales.

Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Reproducción Animal y miembro del grupo consolidado de investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio). Desde 1997 es ininterrumpidamente investigador principal de proyectos financiados por organismos nacionales como el Ministerio de Ciencia e Innovación o el MINECO, entre otros.