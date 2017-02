Coincidiendo con el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra este lunes, los investigadores Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que participan en el proyecto europeo ‘Against Female Genital Mutilation/Cutting Through Empowerment and Rejection’ (AFTER) han avanzado los primeros resultados del estudio, que constata la necesidad de instrumentos específicos, campañas de sensibilización y formación especializada para prevenir esta práctica en varios países europeos.