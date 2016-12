La vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente, Fátima Guadamillas, acompañada por el decano del centro, Pedro José Carrasco, la directora de la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha, Ana Isabel López Casero, y el profesor y miembro del comité evaluador de los premios, Mario Javier Donate Manzanares, ha presidido la adjudicación de unas distinciones que tiene como objetivo premiar el talento y la excelencia académica de los proyectos presentados.

Guadamillas ha señalado que esta convocatoria, dotada con 5.000 euros, distingue a alumnos en las ramas de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud.

En este sentido, se ha premio en la rama de Ciencias a Ricardo Sánchez de la Nieta Moreno por su trabajo ‘Potencial probiótico de cepas de lactobacillus de origen alimentario’; mientras que ‘Distribución espacial de elementos químicos en suelos de Castilla-La Mancha mediante el uso de una aplicación informática’, de Jesús Pablo Conejo Rodríguez, has sido premiada en la rama de Ingeniería y Arquitectura.

Además, ha apuntado que en Artes y Humanidades se ha premiado el proyecto ‘Eu multilingualism, economic growth and social cohesion: a estudy of the potentials of multilingualism for local businesses’, de Lourdes Sánchez Sevillano. En la rama de Ciencias de la Salud se ha seleccionado el trabajo ‘El potencial de las tablets en la alfabetización temprana. Conciencia fonológica y aplicación abckit’, de Natalia Cedena González. Asimismo, en Ciencias Jurídicas y Sociales se ha distinguido a Leurymar de Jesús Padrón Valera por ‘El efecto de los copagos sobre la eficiencia y equidad de los servicios sanitarios’.

20 de diciembre de 2016