Tras el acto de inauguración tomaba la palabra Ángela González que, como responsable del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, subrayaba el destacado papel que tiene la universidad en la creación de una cultura de innovación, fomentando la transferencia de conocimiento y dirigiendo los hallazgos científicos al mercado “para que puedan ser la palanca de cambio del tejido productivo y uno de los factores de crecimiento económico y social”, dijo, a la vez que indicaba que conseguir una transferencia efectiva requiere establecer estrechas relaciones con las empresas del entorno “capaces de absorber las tecnologías desarrolladas en las universidades”.

Igualmente, la vicerrectora señaló que la mejora de transferencia pasa por incrementar las oportunidades de interacción entre agentes de diferente naturaleza y superar el proceso lineal, “convirtiéndose la transferencia hoy en día en un proceso de co-creación que requiere que la universidad y la empresa trabajen en el desarrollo y aplicación de la investigación con una perspectiva sistémica u holística”, afirmó, añadiendo que, de esta forma, la empresa no incorpora el conocimiento generado por terceras partes, sino que es parte activa en su generación, desarrollo y evaluación constantes, y puso como ejemplo de esta forma de trabajo la aplicación AgriSat app presentada por la empresa.

Posteriormente, ha sido el turno para el profesor de la UCLM Alfonso Calera, quien ha hablado sobre el papel del conocimiento ante los retos de la agricultura, para dar paso a continuación al ponente Christopher Neale, director of Research Robert B. Daugherty Water for Food Global Institute at the University of Nebraska, que abordó la charla: “Agua y producción sostenible de alimentos, un desafío global”. La jornada concluía con dos conferencias más, la de la profesora de la UCLM Anna Osann y Vicente Bodas sobre AgriSat Iberia, y la charla a cargo de Andrés Cuesta, de AgriSat, sobre la app de esta empresa.

Mediante la aplicación móvil AgriSat app se puede acceder al sistema AgriSat SPIDERwebGIS, donde los agricultores o gestores de fincas pueden consultar de forma sencilla desde el propio campo el estado de sus cultivos a través de imágenes de satélite y compararlo con imágenes anteriores.