La crisis del coronavirus ha dejado su impacto en la mayor parte de los sectores del país y también en el taurino que se ha visto gravemente perjudicado al coincidir el inicio de la pandemia con el comienzo de la temporada taurina después de un parón de actividad de seis meses.

Así, lo ha explicado el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, que ha resaltado que el sector se está viendo muy perjudicado al estar marcado por la estacionalidad: “La pandemia comenzó cuando se iniciaba la temporada taurina después de un parón de seis meses. Salvo aquellos que hayan lidiado en Olivenza o Valdemorillo, los demás llevamos desde el mes de septiembre o principios de octubre sin poder hacer nuestro trabajo. Dentro de eso, los ganaderos no solamente no hemos recibido ingresos sino que hemos seguido invirtiendo y teniendo gastos para preparar los toros y los animales para cuando llegue el momento de iniciar la temporada. Pero es que después de la pandemia seguimos igual, no tenemos ingresos pero los toros y las vacas comen todos los días, de tal forma que la situación es muy complicada para el sector y si a eso le unimos que no sabemos cuándo se va a poder volver a iniciar la actividad, es un momento crítico, por eso se ha creado un gabinete de crisis para tomar medidas”.

Reclaman medidas específicas para el sector

Durante la entrevista, el presidente de la Fundación Toro de Lidia ha explicado cómo han sido las relaciones entre el ministerio de Cultura y los representantes del mundo del toro que, ya desde el 11 de marzo, días antes de declararse el estado de alarma, solicitaron una reunión con el ministro Juan Manuel Rodríguez Uribes, para abordar la situación y pedir medidas específicas para el sector.

“Al principio hubo buenas intenciones, el Ministro llamó a varias instituciones del mundo del toro, luego hablamos con el director general del ministerio de Cultura y presentamos unas 37 medidas que creemos que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la tauromaquia, no solo para el momento actual si no también pensando en más adelante. No habíamos tenido respuesta pero el lunes tuvimos una llamada del Ministro e intercambiamos impresiones, parece que hay buena voluntad y buenas perspectivas”, ha explicado Victorino Martín.

Ahora, el sector taurino espera la comparecencia del ministro de Cultura prevista para este viernes, 29 de mayo: “Habíamos empezado una campaña de protesta fuerte con una serie de actuaciones a tomar y decidimos que nuestro objetivo era que el Ministro nos recibiera antes del día 29, entonces al tener contacto con él nos dijo que por motivo de agenda era imposible y nos pedía ese margen de confianza hasta el 29. Nos dijo también que él sabe que los toros están en su ministerio, que quiere cumplir la ley y que no iba a dejar tirado al sector, nos creó muy buena impresión su actitud”, ha apuntado.

Las medidas que reivindican, expuestas en un documento de 37 propuestas que cuentan con el apoyo de más de 700 entidades relacionadas con el sector, se dirigen a paliar el daño ocasionado a los profesionales y aficionados, al reinicio de la actividad, al fomento de la Tauromaquia frente a la crisis económica y a la dinamización del sector.

“La tauromaquia es la expresión cultural popular más importante de España”

Se calcula que en el año 2019 el sector taurino aportó al Estado en forma de impuestos alrededor de 546 millones de euros. Se trata de una actividad que dinamiza la economía teniendo en cuenta que el 40% de los pueblos españoles celebran sus fiestas patronales con festejos taurinos, un porcentaje que se eleva casi al 100% en los municipios rurales.

Además como ha manifestado el presidente de la Fundación Toro de Lidia, “la Tauromaquia es la expresión cultural popular más importante que tenemos en España, es tan importante que llega a ser nuestra seña de identidad en el mundo. Cuando viajamos y decimos que somos españoles te hablan de fútbol, de Nadal y de los toros”, por lo que ahora, el sector taurino reclama el lugar que le corresponde:

“Reclamamos nuestro sitio, la verdad es que no lo hemos reclamado nunca, el mundo del toro ha sido muy prudente, muy poco amigo de protestas y reivindicaciones. Después de muchos atropellos hemos dicho basta y creemos que, sea quien sea el ministro de Cultura en España, es el ministro de la Tauromaquia, y para ser ministro de Cultura en España hay que aceptar, cuidar y cumplir la ley que en nuestra Constitución tiene muchos decretos ley en apoyo, protección y difusión de la Tauromaquia como patrimonio de los españoles y vamos a estar muy atentos para que esto sea así”, ha señalado el presidente de la Fundación Toro de Lidia.

“Creemos que en muchas plazas y recintos va a ser viable poder dar toros este verano”

Está previsto que en la fase 3 de desescalada se permitan celebrar festejos taurinos, algo en lo que el sector ya está trabajando.

“Somos optimistas, creemos que en muchas de las plazas de toros y recintos taurinos va a ser viable poder dar toros este verano, hay que esperar porque las noticias cambian, hay cambios casi diarios y hay que estar muy pendientes y atentos a adaptarnos a los cambios que se vayan produciendo. Lo que tengo que pedir a los alcaldes y alcaldesas es que no se precipiten a la hora de suspender las fiestas de los pueblos. Es cierto que el festejo popular va a ser más difícil de controlar pero les pido que aguanten porque el control de la pandemia va evolucionando favorablemente y que no se precipiten a la hora de anunciar la suspensión de sus fiestas porque quizás luego tienen que rectificar”, ha señalado Victorino Martín.

“Si el Ministerio trabaja de acuerdo a lo que el sector se merece, no hay motivos para movilizarse”

Aficionados, profesionales e implicados en el mundo taurino estaban llamados este pasado domingo, 24 de mayo, a concentrarse en las principales ciudades españoles para reivindicar apoyo al sector. Sin embargo, bajo las recomendaciones de la autoridad sanitaria, se decidió finalmente desconvocar las movilizaciones.

“Nosotros no éramos partidarios de esas concentraciones en una época de confinamiento y aislamiento. Vamos a ver cómo va evolucionando esto y si atienden a nuestras necesidades y si el Ministerio trabaja de acuerdo a lo que el sector se merece, no hay motivos para movilizarse, pero si no es así, cuando se pueda y se levante el estado de alarma, habrá que plantearse todo. De momento vamos a esperar al viernes 29 a la comparecencia del ministro que creemos que se merece ese margen de confianza”, ha explicado Victorino Martín.

Solidaridad del mundo taurino durante la crisis del COVID-19

El mundo del toro ha mostrado su ejemplaridad durante la pandemia del COVID-19 a través de donaciones de equipos de protección y respiradores procedentes de las plazas de toros, a las autoridades sanitarias y también a través de iniciativas solidarias como la campaña “Echa un capote” dirigida a recaudar fondos para el banco de alimentos.

Así, señala el presidente de la Fundación Toro de Lidia que “el mundo taurino ha sido siempre así, disciplinado, el hecho de no salir el domingo a las concentraciones es una muestra de madurez y responsabilidad a pesar de los ánimos y de la necesidad de muchas personas. El sector taurino ha sido siempre maduro y responsable, quizás por eso se han aprovechado de nosotros, pero dentro de esa sensatez y del diálogo y de las buenas formas que nunca se pueden perder en democracia, vamos a reivindicar lo que nos corresponde por derecho propio”, ha concluido Victorino Martín.