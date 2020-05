“Nace para ir dotándola de contenido y, sobre todo, de la mano de quien más sabe de esto que son los empresarios que llevan tantos años en el tema textil”, ha apostillado. Igualmente, ha señalado que, por supuesto, “el Ayuntamiento lo hace con la intención clara de apoyarles y luchar contra el desempleo de la ciudad”.

Esta página (de la mano de la marca Marketex) cuenta ya con el catálogo y oferta de las firmas Texcon y Asintec, que ya han conseguido la homologación de la Agencia Nacional del Medicamento para fabricar prendas de protección, como mascarillas o batas, y que están ubicadas en Talavera de la Reina, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Pero la plataforma está “abierta” para que cada taller pueda sumarse a esta iniciativa y para lo que se prestará el asesoramiento y la información desde el Instituto de Promoción Económica en este “nuevo camino que se abre para la ciudad y el sector textil”.

De esta forma, la web irá incorporando a aquellos talleres que decidan modificar o adaptar su línea de negocio, que ahora está muy vinculado específicamente a la fabricación de prendas sanitarias, porque “ahora es la demanda, pero que “irá adaptándose a las necesidades de cada momento y a lo que las propias empresas nos demanden”.

En la presentación, en rueda de prensa telemática, la regidora talaverana ha estado acompañada por la concejala de Promoción Económica Empresarial, Paloma Sánchez; así como los responsables de las dos empresas anteriormente mencionadas: Jesús Murua (Texcon) y Pablo García (Asintec). García Élez ha reiterado que la apuesta es “decidida” para “cambiar el chip que teníamos del textil, porque creemos y confiamos en que Talavera es una ciudad con futuro”.

Del mismo modo, la alcaldesa ha recordado que esta ciudad ha sido un referente en el sector y que, ahora, se abre de nuevo la posibilidad de resurgir con el textil, además en un momento en que la ciudad sigue teniendo en el paro uno de los principales problemas sociales. De hecho, se ha referido a que durante esta crisis sanitaria muchos empresarios han tenido que cerrar, pero en el caso de estos dos “han contratado, haciendo que vecinos y vecinas salgan de las listas del paro y puedan vincular su actividad profesional al textil”.

TALAVERA SIGUE TENIENDO MÚSCULO EN EL SECTOR

Retomando el objeto de esta web, Tita García Élez ha dicho que “el sentir conjunto de todos los empresarios del textil es, no solo recuperar el sector, sino poder hablar de ello como futuro para la ciudad”. Por eso, ha destacado que tiene “músculo” en la Ciudad de la Cerámica, porque “sigue habiendo talleres con el equipamiento, con estructura y maquinaria, pero también mano de obra preparada y cualificada que, aunque necesite de un reciclaje, está aquí, tampoco hay que salir a buscarlo fuera”.

Años después, ahora se vuelve a posicionar el textil como una “alternativa”, ya que, además de volcarse en la producción de equipos de protección sanitarios, no dejan de lado su línea, como es el caso de Texcon que, mayoritariamente, fabrica para la firma ‘Pan con chocolate’.

Esta plataforma no pretende solo vender un producto hecho y comercializado en Talavera, sino también un “producto de calidad y que cuenta con la homologación del Ministerio de Sanidad”. Con imágenes, detalles y especificaciones técnicas del producto se puede comprobar todo el proceso de producción, desde que se adquiere la materia prima hasta el momento en que el ciudadano usa la prenda en cuestión.

Aunque la prioridad del equipo de Gobierno es “combatir la crisis sanitaria”, también se está trabajando para “reconstruir el tejido empresarial con los empresarios y los autónomos”, con ejemplos como Texcon o Asintec, de los ha dicho sentirse “orgullosa” por la “confianza que han depositado en la ciudad” para desarrollar sus proyectos empresariales.

Por su parte, el consejero delegado de Texcon y Calidad, Jesús Murua, ha explicado que en los 18 meses que llevan en Talavera, se han asentado en la confección de moda infantil para la marca Pan con Chocolate con el objetivo de realidar una “confección de calidad y española”.

“No solo estamos realizando un producto realizado en España y con mano de obra española, sino con inversión nacional y garantizando unos parámetros de altísima calidad”, detallando que las mascarillas son tipo 2R, “el máximo de protección que existe”. Respecto a la web, ha destacado la importancia de “dar visibilidad al trabajo que estamos desarrollando”.

Por su parte, Pablo García, en representación del Centro Tecnológico Textil de Talavera, ha comenzado afirmando “algo que no era lo habitual en la ciudad y es poner en valor al textil”, más allá de la historia que acumula el sector. Y es que, ha considerado, “hay una iniciativa del Consistorio en un momento tan difícil y que puede multiplicar el número de empresas de aquí y que vengan de fuera” a producir este tipo de material. Desde Asintec no dudaron en apostar por Talavera, con referente textil, para ubicar la producción. Del mismo modo, ha recalcado la importancia de la creación de puestos de trabajo y de condiciones labores que “en otros países no tienen”.